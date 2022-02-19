Подозревавшийся в «подборе» девушек для Эпштейна найден мертвым

Модельный агент Жан-Люк Брюнель, которого подозревали в сводничестве и изнасиловании несовершеннолетних, найден мертвым в парижской тюрьме «Санта». Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что Брюнель был фигурантом дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. По данным источников, модельный агент скончался в ночь на субботу, 19 февраля. Правоохранители начали расследования обстоятельств смерти Брюнеля.

Американского финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в создании криминальной сети, которая занималась сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. В ходе разбирательства по делу его пособницы Гислейн Максвелл суду были представлены фотографии Эпштейна и Максвелл, сделанные в резиденции британской королевской семьи в Балморале.

Эпштейн поддерживал тесные связи с экс-президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном и другими влиятельными людьми. В 2019 году его арестовали, однако он покончил с собой, не дожидаясь суда. В декабре 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних девушек к проституции.

