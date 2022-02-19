Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Подозревавшийся в «подборе» девушек для Эпштейна найден мертвым

Подозревавшийся в «подборе» девушек для Эпштейна модельный агент Брюнель найден мертвым

Фото: Shutterstock

Модельный агент Жан-Люк Брюнель, которого подозревали в сводничестве и изнасиловании несовершеннолетних, найден мертвым в парижской тюрьме «Санта». Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что Брюнель был фигурантом дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. По данным источников, модельный агент скончался в ночь на субботу, 19 февраля. Правоохранители начали расследования обстоятельств смерти Брюнеля.

Американского финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в создании криминальной сети, которая занималась сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. В ходе разбирательства по делу его пособницы Гислейн Максвелл суду были представлены фотографии Эпштейна и Максвелл, сделанные в резиденции британской королевской семьи в Балморале.

Эпштейн поддерживал тесные связи с экс-президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном и другими влиятельными людьми. В 2019 году его арестовали, однако он покончил с собой, не дожидаясь суда. В декабре 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних девушек к проституции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В НАТО назвали условие для урегулирования кризиса вокруг Украины
Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли серебро на Олимпийских играх
Профессор заявил об опасности системы развития девятилетней студентки МГУ
Снаряд попал в жилой дом в Ростовской области
Подозревавшийся в «подборе» девушек для Эпштейна найден мертвым
Норвежский лыжник назвал Большунова лучшим на Олимпийских играх
Драка школьника с учителем в российском городе попала на видео
В Донецке заявили о нежелании большинства населения покидать город
В Госдуме предложили передать квартиры умерших от коронавируса россиян беженцам
Джонсон и Зеленский совместно обратились к России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.