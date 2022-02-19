Российских пенсионеров предупредили о запретах при получении выплат

Преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына в беседе с агентством «Прайм» предупредила российских пенсионеров о запретах при получении выплат и об ответственности, которая может грозить за их нарушение.

Так, указала прокурор, статья 159.2 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за хищение в сфере социальных выплат, которые могут быть получены обманным путем за счет предоставленных заведомо недостоверных сведений, дающих право на соцвыплату, поскольку речь идет о предоставлении ущерба бюджетам разных уровней, а также Пенсионного фонда России (ПФР).

Случаи, когда человек получает пенсию законно, но теряет право на нее из-за изменения жизненных условий, это рассматривается как пассивный обман, подчеркнула Кормилицына. Также ответственность предусмотрена за недостоверность сведений о себе, например, за утаивание данных о смене места жительства.

Кроме того, к числу нарушений относятся случаи, когда когда гражданин получает доплаты от ПФР на содержание нетрудоспособных членов семьи, не уведомляя ПФР о том, что иждивенец в действительности получил работу. Запрещено также получать определенные виды доплат и при этом работать.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии. Экономист объяснил, что с 2016 года в России не индексируются фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент, пока гражданин работает. «Конечно, теоретически есть путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — предложил эксперт.