Роспотребнадзор оценил запасы вакцины от COVID-19 для беженцев из Донбасса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила запасы вакцины от COVID-19 для беженцев из Донбасса. Ее слова в субботу, 19 февраля, приводит ТАСС.

Попова отметила, что запасов вакцины от коронавируса для эвакуированных граждан достаточно.

Вечером 18 февраля в Ростовскую область по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан ДНР и ЛНР была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Также в регион отправилась Анна Попова и специалисты Минздрава. В области ввели режим повышенной готовности для работы по приему эвакуированных жителей.

