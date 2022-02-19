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Роспотребнадзор оценил запасы вакцины от COVID-19 для беженцев из Донбасса

Анна Попова заявила, что запасов вакцины от COVID-19 для беженцев из Донбасса достаточно
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила запасы вакцины от COVID-19 для беженцев из Донбасса. Ее слова в субботу, 19 февраля, приводит ТАСС.

Попова отметила, что запасов вакцины от коронавируса для эвакуированных граждан достаточно.

Вечером 18 февраля в Ростовскую область по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан ДНР и ЛНР была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Также в регион отправилась Анна Попова и специалисты Минздрава. В области ввели режим повышенной готовности для работы по приему эвакуированных жителей.

Марина Совина
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