Ряду россиян посоветовали пройти обследование перед вакцинацией

Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова заявила, что вакцинация от коронавируса необходима. Однако ряду граждан необходимо подготовиться к прививкам из-за наличия определенных заболеваний, объяснила медик в интервью Ura.ru.

Кривцова посоветовала пройти обследование перед вакцинацией от COVID-19 россиянам с аутоиммунными и системными заболеваниями. Таким пациентам необходимо делать прививки «в состоянии полной компенсации», заявила она.

«Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно, должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку. Вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии», — призвала специалист.

В свою очередь вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что если пациент сомневается в безопасности вакцинации лично для него, то следует обратиться за консультацией к лечащему врачу. Если тот даст свое согласие, то можно делать прививку от коронавируса.

«В случае хронических заболеваний, необходимо прикинуть, что опаснее, — встреча с вирусом или прививка, и какая прививка. В этих вопросах поможет разобраться терапевт. Обязательно посоветоваться с врачом. Если он дает странные рекомендации, то можно поговорить еще с одним специалистом», — заключил Аграновский.

Ранее вирусолог Павел Волчков назвал сроки вакцинации после перенесенного омикрона. По его мнению, прививку от COVID-19 можно делать через полгода после выздоровления.