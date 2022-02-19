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Агрегаторы такси раскрыли критерии оценивания пассажиров

Агрегаторы такси назвали пунктуальность и вежливость критериями оценивания пассажиров

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

При выставлении оценок пассажирам такси водители обращают внимание на пунктуальность, вежливость и место подачи машины. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Go».

Отмечается, что водители такси ценят аккуратное обращение с салоном и кузовом автомобиля, в том числе осторожное закрытие дверей. «Мы не блокируем пользователей за низкий рейтинг, он не влияет на скорость подачи автомобиля и стоимость поездки», — раскрыли в пресс-службе.

В свою очередь, в компании «Ситимобил» отметили, что рейтинг пассажира учитывается при внутреннем расследовании конфликтов и нештатных ситуаций. Однако он не влияет на стоимость поездки или доступность водителей, которые готовы взять заказ, добавили в организации.

По словам председателя координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова, практической пользы от рейтингов пассажира водители такси не ощущают. «По идее, рейтинг сделан для того, чтобы дать водителю понять, что он влияет на пассажира. Но бизнес такси устроен так, что благоприятные условия создаются для пассажира, поскольку он платит деньги», — уточнил специалист.

Вместе с тем низкий рейтинг водителя приводит к тому, что ему предлагаются невыгодные заказы, таксист может быть оштрафован и даже отключен от агрегатора, отметил Попков. Главными нарушениями, за которые водители ставят пассажирам низкие оценки, является проезд в нетрезвом состоянии, неадекватное поведение, а также попытки диктовать маршрут вразрез с показаниями навигатора, добавил он.

Ранее департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уличил пять компаний-агрегаторов такси, в том числе «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» в ценовом сговоре. Нарушения выявили на территории отдельных стран-членов ЕАЭС, а не на всем трансграничном рынке.

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Юлия Ямпольская
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