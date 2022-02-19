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Задержанный украинский разведчик рассказал о планах Киева захватить Донбасс

В ДНР задержан причастный к подрыву автомобиля Синенкова украинский агент Мацанюк

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Агент украинской разведки Антон Мацанюк, которого задержали власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс. Его слова приводит «Первый канал».

По утверждению Мацанюка, украинские силовики собираются задействовать всю ударную мощь и планируют массированный артобстрел Донецка.

Также стало известно, что задержанный причастен к подрыву автомобиля начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова. По данным телеканала, Мацанюк сообщал украинской разведке о его перемещениях.

Ранее стало известно, что на парковке около дома правительства в центре Донецка был взорван автомобиль. Он принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам Синенков не пострадал.

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Юлия Ямпольская
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