Зеленский обсудил ситуацию на Украине и санкции с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Мюнхене, куда прибыл на конференцию по безопасности. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, санкции и энергобезопасность, написал украинский лидер в своем Instagram.

«Говорили о ситуации вдоль украинских границ, санкциях, энергетической безопасности Украины и ЕС. Договорились и дальше координировать политико-дипломатические усилия для деэскалации и мира», — указал глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что поспорил с лидером одной из ведущих стран мира о санкционной политике. Украинский лидер призывал собеседника незамедлительно ввести ограничения против России.

