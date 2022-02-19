Зеленский обсудил ситуацию на Украине и санкции с главой Еврокомиссии
Зеленский встретился с главой ЕК фон дер Ляйен и обсудил ситуацию вокруг Украины и санкции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Мюнхене, куда прибыл на конференцию по безопасности. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, санкции и энергобезопасность, написал украинский лидер в своем Instagram.
«Говорили о ситуации вдоль украинских границ, санкциях, энергетической безопасности Украины и ЕС. Договорились и дальше координировать политико-дипломатические усилия для деэскалации и мира», — указал глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что поспорил с лидером одной из ведущих стран мира о санкционной политике. Украинский лидер призывал собеседника незамедлительно ввести ограничения против России.