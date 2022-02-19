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Зеленский высказался о подготовке «вторжения» России на Украину

Президент Зеленский: Киев и Европа хотят мира, РФ не планирует нападать, кто-то врет
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Киев и Европа хотят мира, а Россия говорит о нежелании нападать на Украину, но это значит, что кто-то врет, заявил украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА Новости.

По его словам, недавно он побывал в Донбассе — на линии разграничения «между миром и войной». Зеленский высказался о подготовке плана «вторжения» России на Украину. «Украина хочет мира, Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а РФ — что не хочет нападать. Кто-то из нас врет», — добавил политик.

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С осени 2021 года Киев и западные государства обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. В США заявили, что Россия может начать вторжение на Украину после 20 февраля. По словам аналитиков, ранее названная дата 16 февраля «отвлекла внимание от ключевых дат».

Кремль неоднократно опровергал подобные заявления. В Москве подчеркнули, что Россия не собирается нападать на другие государства. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он пережил «вторжение» России на Украину, рассказал, что не обращает внимания на подобные вбросы.

Алия Шарафутдинова
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