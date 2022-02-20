ЕС предупредил Россию о масштабных последствиях в случае агрессии против Украины

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель предостерег Россию от проявления агрессии по отношению к Украине, предупредив, что в противном случае это будет иметь для нее соответствующие последствия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как уже говорилось ранее, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки в ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами», — заявил он.

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, почему Запад продолжает поддерживать истерию вокруг якобы планируемого вторжения России на Украину. Он считает, что все это является тщательно спланированной операцией для нападения Киева на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Кроме того, он подчеркнул, что для создания образа агрессивной России против нее начали беспрецедентную информационную войну, предусматривающую огромное количество дезинформации.