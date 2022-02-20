Посол России в США высказался о военной экспансии Запада

Россия представляет НАТО не как «миролюбивую организацию», а как военную машину Запада, главным стремлением которой является экспансия, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу CBS. Цитату приводит РИА Новости.

«Видите ли, Организация Североатлантического договора — это не миролюбивая НКО. Это военно-политическая машина или блок. Мы хотели бы остановить такую экспансию. Мы хотим, чтобы США вывели свои войска, свое оружие из стран [Восточной Европы], потому что это наша жизнь, это гарантии нашей безопасности для наших людей», — высказался посол.

Также в интервью Антонов заявил, что Россия не пытается отнимать территорию у других стран, и отметил, что Донбасс является частью Украины. Он подчеркнул, что вопрос ситуации на Украине сейчас не является ключевым. По его словам, важно, чтобы субъекты международного права выработали твердые гарантии в сфере безопасности для всех государств.