Россиянам назвали главную причину возникновения рака

Онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с «Народными Новостями» рассказал об особенностях возникновения у людей рака, а также назвал главную причину его возникновения.

Он предупредил россиян, что онкологические заболевания прогрессировали в последние годы прогрессировали из-за того, что находящиеся на карантине из-за COVID-19 пациенты не имели возможности проходить обследования. Медик отметил, что для снижения риска их возникновения нужно реализовывать крупные программы. На возможность появления онкологии влияют образ жизни, работа, питание и доходы населения, подчеркнул он.

«Онкологические заболевания не передаются по наследству. Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека», — заявил специалист.

Ранее британский фармацевт Аббас Канани (Abbas Kanani) рассказал, что при пробуждении может проявляться один из ранних признаков онкологии — продолжительная боль в горле. Он отметил, что к ранним признакам рака также относится кашель по утрам и сильную усталость, которая наблюдается у пациента с раннего утра и до позднего вечера.