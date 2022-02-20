Почти миллион жителей Донбасса захотели стать россиянами

Заявление на получение российского гражданства подали почти миллион жителей Донбасса. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

По данным парламентария, около 950 тысяч человек захотели стать россиянами. Водолацкий отметил, что получили гражданство уже более 770 тысяч человек.

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — сказал Водолацкий.

Ранее стало известно, что первый поезд с беженцами из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) прибыл в Воронежскую область из Ростовской. По информации ТАСС, на территорию Воронежской области прибыло около тысячи человек.