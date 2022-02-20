Посол России указал на отсутствие благодарности за отвод войск из Калининграда

Посол России в США Анатолий Антонов указал на отсутствие благодарности за отвод российских войск из Калининграда. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, передает РИА Новости.

Антонов напомнил, что Россия отвела войска из различных регионов, которые близки к Прибалтике и Восточной Европе. «Мы отвели значительное количество военных из региона Калининграда, и никто даже не сказал спасибо», — подчеркнул он.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что РФ видит возможность договориться с Западом по поводу сокращения военной напряженности. Посол выразил надежду на дипломатическое решение проблемы и отметил потенциал для взаимопонимания в вопросах сокращения вооружений в Европе и предотвращения военной деятельности.