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Названа главная опасность городского воздуха

Пульмонолог Степанян объяснил обязательность еженедельных выездов на природу

Фото: Pexels.com

Проводить на свежем воздухе вдали от города обязательно хотя бы один день в неделю, заявил врач-пульмонолог Игорь Степанян, передает радио Sputnik.

По его словам, несмотря на то, что горожане жалуются на нехватку кислорода, они получают его примерно столько же, сколько деревенские жители. «И там, и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси», — объяснил он. Врач добавил, что главное отличие воздуха в содержании вредных частиц. «Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие», — назвал медик главную опасность городского воздуха.

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Частицы попадают в воздух с автомобильных шин, стирающихся об асфальт, а также с многочисленных строек. Чтобы сохранить здоровье в таких условиях, необходимо чаще бывать за городом. «Лучше выезжать на природу при любой возможности», — подчеркнул Степанян.

В 2021 году стало известно, что загрязнение воздуха на планете достигло абсолютного рекорда. В мае приборы зафиксировали, что в миллионе частиц воздуха 419 представлены углекислым газом. Содержание CO2 оказалось на высочайшем уровне с 1958 года, когда подобные замеры произвели впервые.

Алия Шарафутдинова
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