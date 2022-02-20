Тяжелобольная экс-жена Аршавина обвинила родных в планах отправить ее в хоспис

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в беседе с порталом Day.ru заявила, что поссорилась с сыном и матерью, и обвинила родных в планах отправить ее в хоспис.

Экс-супруга спортсмена страдает тяжелым аутоимунным заболеванием. Она подчеркнула, что мать хочет довести ее до психоза, чтобы отправить в психиатрическую клинику, а также сообщила, что нашла дома документы, согласно которым родительница задумала поместить ее в хоспис.

Алиса Казьмина рассказала, что вместе с дочерями, 9-летней Алисой от первого брака и пятилетней Есеней от Андрея Аршавина, съехала из дома. Своего сына, 17-летнего Алексея, бывшая жена футболиста также обвинила в травле.

По ее словам, подросток взломал ее почту и читал переписки, подключился к карточкам. Женщина обвинила его в бесчувственности, она отметила, что дочери не замечают ее изуродованного болезнью лица, а сын говорит, что она никогда не поправится.

«Леша сказал: "Долго будем смотреть на твой нос! У тебя всю жизнь будет дыра вместо носа! Ты уже не та, что была"», — рассказала Казьмина.

По словам экс-супруги Аршавина, мать и сын довели до истерики старшую дочь Алису, «ребенок не спал ночами». Женщина хочет, чтобы ее оставили в покое и не мешали жить с девочками. Алексей сейчас проживает со своей бабушкой.

В конце октября прошлого года стало известно, что Алиса Казьмина попала в больницу и готовится к операции. Бывшая жена спортсмена призналась, что готова и дальше бороться за жизнь.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин разоблачил Казьмину, которая в январе 2021 года заявила о том, что тяжело больна. Женщина уверяла, что она борется с аутоиммунным некрозом, перенесла шесть операций и побывала в коме. В настоящее время она почти лишилась носа. Он рассказал, что если бы у Алисы Казьминой был аутоиммунный некроз, она бы уже умерла, поскольку при таком заболевании иммунная система сама убивает человека.

