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Токсичная рабочая среда помешала разведке США

WSJ заявила, что токсичная рабочая среда подрывает cбор разведданных CША в Европе
Майкл Флинн

Майкл Флинн. Фото: Yuri Gripas / Reuters

Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) в Европе заявили, что работают в токсичных условиях. Такая среда помешала сбору разведывательных данных, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на поступившие в Конгресс показания и жалобы свидетелей.

Отмечается, что сотрудник Управления военных атташе в Риме в тайне собирал негативные сведения о деятельности коллег и передавал их начальству. Это сформировало «враждебную атмосферу в офисе и подорвало их усилия по сбору разведданных».

Другой свидетель рассказал, что на его работе стали известны о его проблемах со здоровьем, что использовали против него. По его словам, токсичная рабочая среда не только подрывает сбор данных для разведки, но и мешает личной инициативе. Так, начальство не поддержало предложение сотрудника писать «слишком много» отчетов. Также свидетели сообщали о сексуальных домогательствах.

В рамках опроса более половины сотрудников Управления военных атташе сообщили о нездоровой рабочей среде, в рамках которой допускается запугивание и травля. Около 30 процентов респондентов признались, что сталкивались с дискриминацией по расовому, половому или другим признакам.

При этом в самом DIA изданию сообщили, что ведомство придерживается политики «нулевой толерантности по отношению к намеренным нарушениям профессиональных стандартов».

Ранее бывший шпион Перси Альварадо назвал «ахиллесову пяту» американцев. По его словам, им свойственна неспособность распознать где правда, а где ложь.

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Марина Совина
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