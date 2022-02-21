Раскрыта сумма трат россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта

Россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки в честь 23 Февраля и 8 Марта. Результаты опроса онлайн-ретейлера Ozon, в котором приняли участие 1000 человек, публикуют «Известия».

Выяснилось, что средняя сумма, которую респонденты готовы отдать за презент, составляет 3,5 тысячи рублей, что на 6,5 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. Так, почти 40 процентов опрошенных потратят на подарки к 23 февраля от одной до 2,5 тысячи рублей, 17 процентов — менее тысячи рублей, и только 11 процентов россиянок готовы расстаться с более чем пятью тысячами рублей.

В то же время на покупки к 8 Марта участники опроса собираются выделить от двух до 4,5 тысячи рублей. При этом 19 процентов россиян ищут товары дороже пяти тысяч рублей, а символические подарки менее чем за тысячу рублей планируют преподнести восемь процентов мужчин.

Исследование показало, что в анти-рейтинг мужских презентов попали носки, а женских — кухонные принадлежности, текстиль и техника для дома, а также сладости и товары для душа. Каждый десятый опрошенный мужчина признался, что будет рад любому подарку, а женщины заявили, что обрадовались бы парфюму (28 процентов), гаджету (18), цветам (33) или ювелирным изделиям (16).

В декабре 2021 года россияне перечислили самые бесполезные подарки, которые они когда-либо получали на Новый год. В топе ненужных презентов оказались сувениры и статуэтки — их не хотели бы получить на праздник около шести процентов респондентов. Три процента участников исследования также выделили в антирейтинг кухонную утварь и столовые приборы.