Раскрыта польза картошки при избавлении от прыщей
Журналисты The Guardian раскрыли пользу картошки при избавлении от высыпаний на лице. Соответствующая информация появилась на сайте издания.
Согласно материалу, сырой картофель является эффективным средством в борьбе с акне. Отмечается, что витамин C, который содержится в овоще, помогает уменьшить количество и размеры прыщей. Кроме того, в составе продукта присутствует салициловая кислота, которая также подсушивает воспаления на коже.
Популярные блогеры рекомендуют следующий способ лечения акне с помощью картофеля: они заявляют, что необходимо закрепить овощ на воспаленном участке скотчем и оставить его в таком положении на несколько часов. По словам пользователей сети, таким образом прыщи быстрее заживают.
В феврале 2021 года методы борьбы с прыщами и постакне популярной модели напугали врачей. «Я точечно наношу зубную пасту на воспаления, и они подсыхают. Я могу попасть в ад за то, что говорю это, но это мой метод», — заявила Джиджи Хадид. По словам дерматолога Хайди Уолдорф (Heidi Waldorf), упомянутый манекенщицей метод не только неэффективен, но также способен спровоцировать возникновение воспалений и нанести вред здоровью.