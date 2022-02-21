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Раскрыта польза картошки при избавлении от прыщей

Журналисты заявили, что витамин C и салициловая кислота в составе картофеля лечат акне

Фото: Shutterstock

Журналисты The Guardian раскрыли пользу картошки при избавлении от высыпаний на лице. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Согласно материалу, сырой картофель является эффективным средством в борьбе с акне. Отмечается, что витамин C, который содержится в овоще, помогает уменьшить количество и размеры прыщей. Кроме того, в составе продукта присутствует салициловая кислота, которая также подсушивает воспаления на коже.

Популярные блогеры рекомендуют следующий способ лечения акне с помощью картофеля: они заявляют, что необходимо закрепить овощ на воспаленном участке скотчем и оставить его в таком положении на несколько часов. По словам пользователей сети, таким образом прыщи быстрее заживают.

В феврале 2021 года методы борьбы с прыщами и постакне популярной модели напугали врачей. «Я точечно наношу зубную пасту на воспаления, и они подсыхают. Я могу попасть в ад за то, что говорю это, но это мой метод», — заявила Джиджи Хадид. По словам дерматолога Хайди Уолдорф (Heidi Waldorf), упомянутый манекенщицей метод не только неэффективен, но также способен спровоцировать возникновение воспалений и нанести вред здоровью.

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Майя Пономаренко
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