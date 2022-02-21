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В Ереване ответили на решение Баку объявить в розыск бывших президентов Армении

Прокуратура Армении назвала незаконным объявление в розыск экс-президентов республики
Гор Абрамян

Гор Абрамян. Фото: страница Гора Абрамяна в Facebook

Азербайджан незаконно объявил в розыск бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Об этом заявил советник армянского Генерального прокурора Гор Абрамян, пишет ТАСС.

В Ереване ответили на решение Баку объявить в розыск экс-президентов Армении и назвали его безосновательным.

Абрамян также добавил, что армянская прокуратура проводит все необходимые действия, чтобы запросы азербайджанской стороны о розыске Саргсяна и Кочаряна не рассматривались по каналам СНГ и международного сотрудничества.

О том, что военная прокуратура Азербайджана объявила в розыск двух экс-президентов Армении, стало известно 21 февраля. По словам начальника отдела специальных расследований ведомства Эмиля Тагиева, причиной преследования политиков стало разжигание ими межнациональной розни и ненависти, а также проведение в организациях и учреждениях Нагорного Карабаха собраний работников-армян.

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Алевтина Запольская
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