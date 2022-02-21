В шестом российском регионе ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

В Волгоградской области в связи с прибытием беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Волгоградская область стала шестым регионом, где введен режим ЧС. Сейчас он действует в Пензенской, Ростовской, Воронежской, Курской и Саратовской областях.

«В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении правительства.

По словам губернатора области Андрея Бочарова, российский регион готов дополнительно принять и разместить жителей Донбасса, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Первый поезд из Ростовской области с эвакуированными жителями ЛНР и ДНР прибыл в Волгоградскую область в воскресенье, 20 февраля. Всего в поезде находились более 400 жителей Донбасса — они будут жить в пунктах временного размещения в городе Волжском и на севере Волгограда.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.