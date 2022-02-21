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В пятом российском регионе введут режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

Губернатор Радаев поручил ввести режим ЧС в Саратовской области из-за беженцев из Донбасса
Валерий Радаев

Валерий Радаев. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Саратовской области из-за прибытия беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Саратовская область станет пятым российским регионом, где введут режим ЧС. Сейчас он действует в Пензенской, Ростовской, Воронежской и Курской областях.

Глава российского региона Валерий Радаев поручил ввести режим ЧС для оперативного приема прибывающих из Донбасса жителей.

Министерству труда и социальной защиты области поручили обеспечить проживание беженцев из ДНР и ЛНР, а также закрепить за каждым объектом размещения персонального ответственного.

«Министерству здравоохранения дано поручение обеспечить все необходимое медицинское сопровождение беженцев, министерству образования — организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска», — говорится в сообщении правительства.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

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Анастасия Шейкина
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