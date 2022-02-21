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Франция созвала экстренное заседание по безопасности из-за Украины

Reuters: Франция созывает экстренное заседание по безопасности из-за ситуации на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Франция созвала экстренное заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине, оно пройдет вечером в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 февраля президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности после того, как главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к нему с просьбой признать независимость республик. Российский лидер пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

Марина Совина
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