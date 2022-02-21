Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл закулисье проекта

Бизнесмен Александр Гранков, ставший одним из героев нового сезона популярного шоу «Холостяк» на ТНТ, раскрыл закулисье проекта. В беседе с изданием «Телепрограмма» он признался в проблеме с запоминанием имен участниц.

По словам Гранкова, ему было сложно сразу выучить имена всех девушек. Как уточнил бизнесмен, для этого ему пришлось выписывать имена на листок и разучивать их. «Мне помогали ассоциации: кто в зеленом, кто в желтом платье, кто мне что сказал, какой подарок подарил, кто чем занимается. Конечно, у меня в голове была каша», — вспомнил он и добавил, что потом смог запомнить все имена.

Также участник «Холостяка» заявил, что организаторы программы постоянно придумывали что-то новое и смотрели на его реакцию. Как подчеркнул Гранков, он никогда не знал, что будет происходить на проекте дальше. «Ночью я ложился спать, смотрел в потолок, просыпался и шел туда, куда мне назначали», — поделился бизнесмен.

Гранков добавил, что сначала на съемках он волновался и стеснялся, но позже смог привыкнуть к камерам и женскому вниманию. Бизнесмен признался, что в какой-то момент даже стал эгоистичным: говорил то, что думал, и поступал так, как хотел. Как объяснил участник, такое поведение на проекте помогло ему сконцентрироваться на одной девушке и начать строить отношения с ней.

О том, что Гранков стал одним из героев «Холостяка», стало известно в начале февраля. Уточнялось, что бизнесмен получил образование в МГУ и в университете UCL в Лондоне. В настоящий момент он управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

До этого сообщалось, что в новом сезоне телепроекта примут участие сразу два главных героя, а девушки будут определять, с кем из них они будут пытаться строить отношения. Имя второго героя проекта пока не раскрывается.