Украина заявила об отсутствии планов возвращать Крым или Донбасс силовым путем

Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире «Эха Москвы» заявил об отсутствии у Киева планов силовым путем возвращать Крым или Донбасс.

«Даны команды даже стараться не отвечать на обстрелы, чтобы не поддаваться на провокации​»​, —

сказал он.

Открывая заседание Совбеза, президент России Владимир Путин сообщил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу.

Ранее Путин подчеркнул, что действия Киева указывают на его нежелание выполнять Минские соглашения.