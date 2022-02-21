Украина заявила об отсутствии планов возвращать Крым или Донбасс силовым путем
В МВД Украины заявили об отсутствии планов возвращать Крым или Донбасс силовым путем
Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире «Эха Москвы» заявил об отсутствии у Киева планов силовым путем возвращать Крым или Донбасс.
«Даны команды даже стараться не отвечать на обстрелы, чтобы не поддаваться на провокации», —
сказал он.
Открывая заседание Совбеза, президент России Владимир Путин сообщил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу.
Ранее Путин подчеркнул, что действия Киева указывают на его нежелание выполнять Минские соглашения.