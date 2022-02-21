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Украина заявила об отсутствии планов возвращать Крым или Донбасс силовым путем

В МВД Украины заявили об отсутствии планов возвращать Крым или Донбасс силовым путем
Антон Геращенко

Антон Геращенко . Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире «Эха Москвы» заявил об отсутствии у Киева планов силовым путем возвращать Крым или Донбасс.

«Даны команды даже стараться не отвечать на обстрелы, чтобы не поддаваться на провокации​»​, —
сказал он.

Открывая заседание Совбеза, президент России Владимир Путин сообщил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу.

Ранее Путин подчеркнул, что действия Киева указывают на его нежелание выполнять Минские соглашения.

Марина Совина
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