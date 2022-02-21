Женщина потратила 270 тысяч рублей на модную одежду для своих кошек

Жительница Словении купила двум своим кошкам 350 предметов модной одежды и аксессуаров за три тысячи евро (около 270 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

34-летняя Андрея Вршчай из города Кочевье потратила несколько лет на то, чтобы создать для своих питомцев Лили и Кали гардероб из множества платьиц, пачек, курточек и прочей модной дизайнерской одежды. Всего она приобрела для кошек 150 предметов одежды и 200 бантов. Женщина отдает предпочтение розовым вещам, так как считает, что они отлично подчеркивают белизну шерсти ее любимцев.

Вршчай одержима благополучием своих кошек персидской породы: она каждый день купает их, чистит им зубы и повязывает слюнявчики, чтобы Лили и Кали не запачкались во время еды. Кроме того, кошки могут гулять по дому там, где им вздумается, и спать где угодно. «Они — мои маленькие принцессы, и я обращаюсь с ними как с королевскими особами», — объясняет женщина.

Она добавила, что каждый раз, когда отправляется за вещами для себя или восьмилетней дочери, обязательно покупает что-нибудь и для кошек. Кроме того, она заказывает вещи для них со всего мира — в коллекции словенки есть кошачья одежда со всей Европы и из США.

Вршчай рассказала, что первой подобрала Лили, которая тогда была очень больна. «Ее глаз был настолько опухшим, что она не могла его открыть и восстанавливалась несколько месяцев», — рассказала женщина.

Кали появилась в доме, чтобы Лили было не скучно, и, хотя сначала кошки не очень ладили, со временем они подружились. «Я хочу дать им жизнь, которой у них никогда не было, и побаловать в процессе красивыми вещами», — подытожила Вршчай.

Ранее сообщалось, что жительница британского графства Кент потратила огромную сумму на одежду и аксессуары для своих собак. Женщина купила для своих питомцев множество костюмов, галстуков и украшений.