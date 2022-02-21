Медведев рассказал о возможностях России противостоять запредельному давлению

Если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), давление будет запредельным, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Однако, по его словам, Москва может ему противостоять, поскольку уже была в подобной ситуации в 2008 году. Заявления Медведева приводит РИА Новости.

«Мы понимаем, что давление будет запредельным, и понимаем, каким образом этому давлению противостоять. В этом смысле этот горький опыт за 14 лет, как мне представляется, нам пошел впрок», — указал зампред Совбеза. Он добавил, что, вероятнее всего, ситуация постепенно «будет охлаждаться»: такие закономерности следуют из прежнего опыта.

Сам Медведев выступил за признание ДНР и ЛНР. Он сослался на то, что ситуация в Донбассе не улучшается, и значит, единственным выходом остается «признание правосубъектности соответствующих территорий».

Президент России Владимир Путин пообещал объявить решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) позднее в понедельник, 21 февраля.