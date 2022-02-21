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Появились подробности покушения на главу представительства ЛНР в СЦКК

При покушении на главу СЦКК в ЛНР Филипоненко использовалось до 15 килограммов взрывчатки

Представительство ЛНР в СЦКК

До 15 килограммов взрывчатки использовалось при покушении на руководителя представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаила Филипоненко. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на МВД республики.

По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, осколки разлетелись на около 50 метров. «Машина (пострадавшая при взрыве — прим. «Ленты.ру») очень мощная, и одним килограммом здесь не обойтись. От нее [машины] практически ничего не осталось», — сказал он.

Помимо Филипоненко, пострадал его водитель. Взрыв произошел на стоянке представительства вечером 21 февраля.

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Варвара Кошечкина
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