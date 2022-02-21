Посол России в Польше рассказал о системах ПРО США у российских границ

Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о системах противоракетной обороны (ПРО), база которых сооружается США у российских границ, в беседе с газетой «Известия».

Как уточнил Андреев, строящаяся в польской деревне Редзиково база будет оборудована пусковыми установками Мк-41. По его словам, они могут использоваться как для применения ракет-перехватчиков системы ПРО Aegis Ashore, так и для крылатых ракет наземного базирования Tomahawk. Последние относятся к ракетам средней дальности и могут использоваться как наступательное оружие первого удара, подчеркнул он.

«Как американская глобальная система ПРО, так и "Томагавки" являются серьезными дестабилизирующими факторами, подрывающими международную безопасность», — заключил посол.

Установка американских систем ПРО Aegis Ashore на базе в Польше началась в июне прошлого года. В Вашингтоне считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы. При этом Москва неоднократно высказывала опасения по поводу установки американского вооружения у своих границ.