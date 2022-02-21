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Немецкий министр оценил последствия для ФРГ от жестких санкций против России

Вице-канцлер ФРГ Хабек: санкции против России сильно ударят по экономике Германии
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек оценил последствия от санкций против России, которые может ввести Запад. Об этом он заявил в интервью изданию Handelsblatt.

По его словам, дипломатические усилия идут полным ходом, но если Россия еще больше обострит конфликт на Украине, то Европейскому союзу (ЕС) в координации с партнерами придется ответить жесткими экономическими санкциями. При этом министр отметил, что подобные ограничительные меры сильно ударят и по немецкой экономике. «Но речь идет о европейской безопасности, это также ясно нашим компаниям», — подчеркнул он.

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14 февраля

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Марина Совина
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