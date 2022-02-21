Путин оценил выгоду для бюджета Украины от помощи России после развала СССР

Общая выгода для бюджета Украины от разного вида помощи России в 1991-2013 годах, по оценкам экспертов, составила 250 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам, трансляция ведет «Россия 24».

Он напомнил, что Россия, будучи в труднейшем положении в 90-х годах, помогала партнерам по СНГ, в том числе Украине, которая с момента провозглашения независимости начала запрашивать материальную поддержку.

«По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоносители, объемов льготных кредитов, торговых преференции, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета с 1991 по 2013 год составила порядка 250 миллиарда долларов», — заявил президент.

Он напомнил, что Россия после развала Советского союза полностью рассчиталась за долги СССР, в том числе за долги Украины, но Киев отказался выполнять соглашения о возврате имущества.

Ранее Владимир Путин назвал Украину частью российской истории. Он подчеркнул, что Украина для России — это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть ее собственной истории, культуры, духовного пространства.

