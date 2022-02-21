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Названа стоимость аренды самого дорогого особняка на Рублевке

Skolkovo Realty: самый дорогой особняк на Рублевке сдается за 9,4 миллиона рублей в месяц

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аренда самого дорогого особняка на Рублево-Успенском шоссе обойдется в 9,4 миллиона рублей в месяц. Такую стоимость назвали аналитики Skolkovo Realty в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

За указанную сумму месяц можно будет жить в двухэтажном особняке, который находится в коттеджном поселке «Жуковка 21». Площадь дома достигает 2,1 тысячи квадратных метров, к нему примыкает придомовая территория в 60 соток. По данным экспертов, в среднем дома на Рублевке сдаются за 496 тысяч рублей в месяц.

На Новорижском шоссе аренда самого дорогого дома обойдется в месяц в 5,5 миллиона рублей. За указанную сумму можно будет пожить в доме площадью две тысячи квадратных метров. Средняя арендная ставка в районе находится в пределах 573,9 тысячи рублей.

В октябре 2021 года самый дорогой особняк в Подмосковье сдавался в аренду за 8,5 миллиона рублей в месяц. В распоряжении жильцов мог оказаться дом в 2,1 тысячи квадратных метров. Информация о владельце особняка не раскрывалась.

Нина Ташевская
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