В доме на Рублевке предложили пожить за восемь миллионов рублей в месяц

В октябре 2021 года самый дорогой особняк в Подмосковье сдается за более чем восемь миллионов рублей в месяц, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Дом, в котором предложили пожить состоятельным съемщикам, расположен на территории элитного поселка «Жуковка XXI» на Рублевке.

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По данным риелторов, особняк сдается по ставке в 8,5 миллиона рублей в месяц. Площадь домовладения — 2,1 тысячи квадратных метров, размер участка — около 60 соток. Информация о владельце особняка не раскрывается.

В целом в сентябре 2021-го спрос на долгосрочную аренду элитных особняков в Московской области снизился относительно сентября 2020-го на 16,5 процента, подсчитали брокеры. Относительно сентября допандемийного 2019 года он увеличился на 18 процентов.

Также снижение зафиксировано и на более продолжительном промежутке времени. С января по сентябрь 2021-го спрос на аренду особняков сократился почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Московской области существует пять направлений, где стоимость аренды коттеджей не превышает 90 тысяч рублей в месяц. В среднем ставка для домов, расположенных у крупных подмосковных шоссе, равна 101,7 тысячи рублей. За год она выросла на 8 процентов.