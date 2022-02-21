Покупку жилья задумали упростить для одной категории россиян

В России планируется запустить льготную ипотеку еще для одной категории граждан — тех, кто переедет работать в Сибирский федеральный округ (СФО). Разработать соответствующую программу должны Минтруд, Минфин и институт развития «Дом.рф» в срок до 28 февраля 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера России Виктории Абрамченко.

По данным издания, покупку жилья задумали упростить переезжающим в Сибирь — на Алтай, в республики Тыву и Хакасию, Красноярский и Алтайский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Кроме того, в этих регионах может быть запущена льготная ипотека для молодых специалистов и научных работников.

«Предложение (создания льготной ипотечной программы — прим. «Ленты.ру») связано с подготовляемой правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО», — заявила «Известиям» представитель Абрамченко Марта Галичева.

В Госдуме полагают, что «сибирская ипотека» простимулирует девелоперов строить жилье, что привлечет в Сибирь еще больше людей. Эксперт тематической площадки Общероссийского Народного Фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук полагает, что ставка по такой ипотеке составит 5-6 процентов.

По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, одной ипотеки недостаточно для переезда людей из других округов, необходимо принимать и другие меры.

Ранее глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко заявил, что Россия рискует вновь столкнуться с проблемой чрезмерного роста цен на жилье, если власти пойдут по пути дополнительного субсидирования ипотеки в депрессивных регионах.