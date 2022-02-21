Россиян предупредили о смертельной опасности отдыха в жарких странах

Отдых в жарких странах для переболевших COVID-19 может грозить аутоиммунным воспалением в разных органах и повышенной свертываемостью крови. О смертельных рисках россиян предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, его слова передает URA.RU.

Болибок заявил, что планировать поездки в страны с жарким климатом лучше не раньше, чем через два месяца после выздоровления. Так, у переболевших коронавирусом даже в легкой форме может долгое время сохраняться постковидный синдром.

«Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и даже не доходя до гостиницы получает осложнения. Плюс, перепады температур — жаркий климат, обезвоживание, и, как результат, мы получаем вновь сгущение крови», — рассказал о главных опасностях на отдыхе иммунолог.

По мнению главного специалиста Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктора медицинских наук Сергея Токарева, перед поездкой следует пройти углубленную диспансеризацию, которая поможет выявить проблемы со здоровьем, в том числе сосудистого звена.

«Чтобы снизить риски тромбоза, следует при перелетах и переездах пить больше воды, отказаться от алкоголя, надевать удобную одежду и обувь, периодически делать разминку для ног, использовать компрессионный трикотаж», — дал рекомендации Токарев.

Ранее в феврале заслуженный врач России, врач высшей категории Андрей Кабычкин предупредил россиян об опасности отдыха в жарких странах в зимний период. Специалист отметил, что у человека, «который вроде бы ничем не болеет», могут обнаружиться скрытые проблемы, например, аневризмы сосудов головного мозга, которые при перепаде атмосферного давления и особенно при изменении температурного режима имеют тенденцию разрываться.