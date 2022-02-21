Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России назвали пропагандой заявления США о новых санкциях

Журналист Быстрицкий счел пропагандой заявления о новых санкциях США против России

Фото: Tom Brenner / Reuters

Заявления о подготовке новых санкций против России — это пропаганда со стороны США. Об этом на полях Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай» заявил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это все-таки со стороны США тоже своего рода давление. Мы видим пропагандистско-политическую волну, она сама по себе опасна. Она сама по себе опасна, но пока это пропаганда», — считает журналист.

Ранее источники агентства Reuters назвали новые возможные санкции Соединенных Штатов против российских банков на случай «вторжения» России на Украину. Главные из них касаются запрета американским кредитным организациям обрабатывать транзакции крупных банков из России.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина ШварцманНиколай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила о попадании снаряда в погранпункт на границе с Украиной
Звезда Comedy Woman прокомментировала драку с коллегой по программе
В России заявили о способности Украины создать ядерное оружие
Во Франции допустили встречу Путина и Байдена на «нейтральной территории»
«Аферист из Tinder» раскрыл свою правду о событиях в фильме Netflix
Названа альтернатива для российских банков в случае санкций
Коллеги Валерия Николаева раскрыли подробности нервного срыва артиста
Сын Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях жизни актрисы
Найден способ очистить воздух в Москве
Капитан сборной России по хоккею рассказал о проблемах с питанием на Олимпиаде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.