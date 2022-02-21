В России назвали пропагандой заявления США о новых санкциях

Заявления о подготовке новых санкций против России — это пропаганда со стороны США. Об этом на полях Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай» заявил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это все-таки со стороны США тоже своего рода давление. Мы видим пропагандистско-политическую волну, она сама по себе опасна. Она сама по себе опасна, но пока это пропаганда», — считает журналист.

Ранее источники агентства Reuters назвали новые возможные санкции Соединенных Штатов против российских банков на случай «вторжения» России на Украину. Главные из них касаются запрета американским кредитным организациям обрабатывать транзакции крупных банков из России.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.