Глава МИД Украины рассказал о стремлении в НАТО вопреки сигналам членов альянса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев стремится вступить в НАТО, несмотря на сигналы, которые поступают от ряда членов альянса. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

По его словам, Украина не готова отказаться от планов по членству в организации. Министр отметил, что большинство украинцев хотят видеть страну в НАТО. Единственный сигнал, который Украина дает миру, состоит в том, что, если Киев добьется успеха, а Россия отступит, то весь демократический мир будет в большей безопасности, подчеркнул он.

Помимо этого, Кулеба, отвечая на вопрос о том, оказывают ли страны НАТО влияние на Украину, чтобы она «умерила настойчивость» в вопросе присоединения к альянсу, отметил, что есть ряд стран, предпринимающих подобные попытки. «Этот сигнал исходил от нескольких европейских стран из числа членов НАТО», — заявил глава МИД.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос возможного вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривается. «Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем», — заявил Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

