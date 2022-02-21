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Сбежавшая от матери-тирана россиянка рассказала о своих морских путешествиях

Россиянка, 15 лет путешествующая по океанам, рассказала о встрече с китами в открытом море
Елена Иванова и Мэг Стоун

Елена Иванова и Мэг Стоун. Фото: elenameg.com

Россиянка, сбежавшая от родственников и много лет странствовавшая по океану на яхте, рассказала о своих морских приключениях. «Лента.ру» публикует вторую часть ее истории.

В 2005 году у Елены Ивановой начались отношения по переписке с канадкой Мэг Стоун. По словам Ивановой, ее мать была тираном-манипулятором и мечтала только о том, как бы повыгоднее выдать дочь замуж. В 2006 году Елена сбежала от семьи и впервые встретилась с Мэг. Вместе они отправились в Турцию, где купили парусную яхту и отправились на ней в Канаду.

Поскольку канадские власти отказались дать Елене гражданство, пара уже 15 лет путешествует по океанам. За время скитаний они прошли под парусом десятки тысяч километров, побывав в Канаде, США, Мексике, на Багамских островах и Панаме. Во время странствий Ивановой довелось увидеть множество морских животных и птиц, но особенно запомнились встречи с китами в открытом море.

После того, как мы покинули Канаду в 2012 году и шли у Тихоокеанского побережья Северной Америки, нам встречалось множество китов. В море Кортеса мы чуть не сталкивались с ними. Это всегда очень напряженный момент — когда, я знаю, что киты рядом. Были истории, когда они, ломали перо руля и яхта теряла управление. Это огромное животное, которое одним ударом может вывести яхту из строя

Елена Иванова
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Женщина добавила, что киты никогда не причиняли их яхте вреда, а наблюдать этих животных с близкого расстояния — незабываемый опыт.

Ранее переехавшая в Швейцарию россиянка рассказала о жестокости иностранцев. Как оказалось, некоторым зверям, попавшим в беду, местные ветеринары и службы охраны животных отказываются помогать.

Никита Савин
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