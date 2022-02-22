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«Аферист из Tinder» раскрыл источник своего богатства

Мошенник Шимон Хают заверил, что может себе позволить роскошную жизнь благодаря биткоину
Саймон Леваев

Саймон Леваев. Кадр: @simon_leviev_officical

Израильский мошенник Шимон Хают, который называл себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, раскрыл источник своего богатства, позволившего ему вести расточительный образ жизни. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для Inside Edition.

По словам Хаюта, знакомясь с женщинами, он никогда не представлялся сыном миллиардера и не обманывал героинь, которые поделились историями их отношений в документальном фильме Netflix «Аферист из Tinder». Герой материала назвал себя честным человеком и заверил, что может позволить себе роскошную жизнь благодаря доходу от биткоина.

«Я законный бизнесмен. Я купил биткоин в 2011 году, и в то время он стоил копейки. Думаю, мне не нужно говорить, сколько он стоит сейчас. Я не мошенник и не фальшивка. Люди не знают меня, поэтому они не могут меня судить. Я самый великодушный джентльмен в мире», — высказался Хают.

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11 февраля

Отмечается, что в настоящее время мужчина состоит в отношениях с израильской моделью Кейт Конлин. Когда ее попросили высказать свое мнение о претензиях женщин в документальном фильме, Конлин заявила, что Хают никогда не занимал у нее деньги. «Боже мой, я не понимаю, как они смогли придумать такую ​​лживую историю», — добавила она.

Согласно информации Daily Mail, на данный момент Хают живет в Тель-Авиве. Папарацци запечатлели его в одежде итальянского модного дома Gucci, когда он выбирал новую машину в автосалоне в компании нового телохранителя. Выяснилось, что мошенник присматривался к Ferrari 296GTB стоимостью 360,9 тысячи долларов (28,5 миллиона рублей).

В феврале документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах мира.

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Айсель Эюбова
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