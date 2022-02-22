«Аферист из Tinder» раскрыл источник своего богатства
Израильский мошенник Шимон Хают, который называл себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, раскрыл источник своего богатства, позволившего ему вести расточительный образ жизни. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для Inside Edition.
По словам Хаюта, знакомясь с женщинами, он никогда не представлялся сыном миллиардера и не обманывал героинь, которые поделились историями их отношений в документальном фильме Netflix «Аферист из Tinder». Герой материала назвал себя честным человеком и заверил, что может позволить себе роскошную жизнь благодаря доходу от биткоина.
«Я законный бизнесмен. Я купил биткоин в 2011 году, и в то время он стоил копейки. Думаю, мне не нужно говорить, сколько он стоит сейчас. Я не мошенник и не фальшивка. Люди не знают меня, поэтому они не могут меня судить. Я самый великодушный джентльмен в мире», — высказался Хают.
Отмечается, что в настоящее время мужчина состоит в отношениях с израильской моделью Кейт Конлин. Когда ее попросили высказать свое мнение о претензиях женщин в документальном фильме, Конлин заявила, что Хают никогда не занимал у нее деньги. «Боже мой, я не понимаю, как они смогли придумать такую лживую историю», — добавила она.
Согласно информации Daily Mail, на данный момент Хают живет в Тель-Авиве. Папарацци запечатлели его в одежде итальянского модного дома Gucci, когда он выбирал новую машину в автосалоне в компании нового телохранителя. Выяснилось, что мошенник присматривался к Ferrari 296GTB стоимостью 360,9 тысячи долларов (28,5 миллиона рублей).
В феврале документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах мира.