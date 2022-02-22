В США обнаружили новую угрозу экологии, которая представляет потенциально смертельную опасность для тысяч видов животных — на крупных фермах страны ежегодно распыляют 117 500 тонн пестицидов. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на эксклюзивный отчет групп защиты животных.

Доклад был подготовлен Всемирным обществом защиты животных (ВОЗЖ) и Центром биологического разнообразия США на основе данных за 2018 год. Выяснилось, что в масштабном использовании пестицидов в основном виноваты мясная и молочная промышленности. Треть сельскохозяйственных земель в США занята кукурузой и соей, и именно на эти поля распыляется около половины всех пестицидов в мире. Позже культуры идут на корм скоту — около трех четвертей сои, производимой во всем мире, и до 45 процентов кукурузы, выращиваемой в США.

Директор программ ВОЗЖ Кэмерон Харш рассказал, что крайне важно признать «весь масштаб» экологического следа от мясной и молочной продукции. «Эти опасные пестициды, используемые при производстве кормов для животных, оказывают огромное влияние на диких животных и экосистемы, о чем потребители, скорее всего, даже не знают», — заявил он.

Самыми часто используемыми пестицидами оказались глифосат и атразин. Глифосат может нанести вред или убить 93 процента растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, он негативно сказывается и на здоровье человека, так как, вероятно, является канцерогенным. Атразин же запрещен в 35 странах. Он может нанести вред или убить более тысячи охраняемых видов животных в США. «Эти химикаты производятся и продаются всего несколькими транснациональными корпорациями, штаб-квартиры многих из которых находятся в странах, запретивших их использование из-за опасений за окружающую среду и здоровье людей», — подчеркивается в докладе.

В отчете также отмечается, что посадка сои и кукурузы на все большем количестве земель не просто разрушает среду обитания многих животных, но и угрожает экосистеме в целом. Например, ютская луговая собачка обитает только в США, и ее исчезновение грозит резким изменением экосистемы.

Пестициды также уничтожают насекомых, которые имеют важное значение для выживания растений и питающихся ими животных. Ученые Стокгольма ранее сообщали об опасном для людей глобальном загрязнении химикатами, среди которых пластмассы и пестициды, а также промышленные соединения и антибиотики.