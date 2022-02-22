Австралия заявила о готовности объявить санкции против России

Канберра готова вместе с партнерами объявить о введении новых санкций против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в МИД Австралии, передает РИА Новости.

«Мы готовы объявить быстрые и жесткие санкции, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также стало известно, что Австралия направит дипломатов в Польшу и Румынию, чтобы оказать помощь гражданам страны в отъезде с Украины.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз понесет некоторые расходы, связанные с введением санкций против Москвы на фоне обострения ситуации вокруг Украине. Он заявил, что подобные рестрикции не могут не привести к ряду последствий.