В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику ЕС

Европейский союз (ЕС) понесет некоторые расходы, связанные с введением санкций против России на фоне обострения ситуации вокруг Украине. Так оценил влияние ограничений на экономику объединения замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Всегда есть риски. И когда мы обсуждаем этот пакет санкций, также становится ясно, что он окажет определенное влияние на экономику ЕС», — заключил замглавы ЕК. Он заявил, что подобные рестрикции не могут не привести к ряду последствий.

Домбровскис отказался раскрывать конкретное содержание и дату принятия санкционного пакета против Москвы. По его словам, ЕС может ввести ограничения в течение нескольких дней. «Я не хочу вдаваться в подробности, но будет широкий спектр санкций, направленных против отдельных лиц, секторов и финансовой системы», — уточнил чиновник.

При этом замглавы ЕК ушел от вопроса о том, коснутся ли санкции газопровода «Северный поток-2». «Мы уже на протяжении многих лет даем понять, что не рассматриваем "Северный поток - 2" как проект, соответствующий целям европейской энергетической политики», — добавил он.