Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в Австрии в феврале

Эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха в Австрии в феврале. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что туроператоры начали готовить отечественным туристам предложения по экскурсионным и горнолыжным турам в республику. Это будут как индивидуальные, так и групповые поездки в Вену, Зальцбург и другие города, а также отдых на горнолыжных курортах.

Так, компания PAC Group предложила путешественникам отправиться в Австрию 25 февраля на семь ночей за 112 тысяч рублей. В цену включен перелет, размещение в отеле категории три звезды в Капруне с питанием на базе завтраков. Стоимость недельного тура в Майрхофен с вылетом 26 февраля и проживанием в двухзвездочной гостинице составит от 121,8 тысячи рублей на двоих.

В ближайшие две недели экскурсионные и комбинированные туры в Австрию появятся в продаже туроператора «ВЕДИ ГРУПП». Средняя стоимость недельных путевок в Вену будет составлять 660 евро (52,4 тысячи рублей) на двоих, комбинированных туров Будапешт-Вена — от 650 евро (56,7 тысяч рублей).

«Что касается горных лыж, то компания "Интурист" предложит горнолыжные туры в Австрию уже на зимний сезон 2022-2023 года», — сообщили в пресс-службе туроператора и добавили, что подобные туры появятся в системе бронирования уже в мае.

С 22 февраля власти Австрии разрешили въезд российским туристам по результатам теста на коронавирус. Теперь въезд в республику разрешен не только путешественникам с сертификатом о перенесенном заболевании или о вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но и с отрицательным результатом теста на COVID-19.