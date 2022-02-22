Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР

Постпред России Небензя заявил, что Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Москва приняла решение о признании независиости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за угрозы новой украинской военной авантюры. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза всемирной организации. Трансляция ведется на Youtube-канале ООН.

«Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР», — заявил российский дипломат.

По его словам, подобные действия Киева уже наблюдались в 2014-2015 годах. «Допустить этого мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России», — заключил постпред.

Срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) началось 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о праве Украины на оборону
Постпред Украины ответил на вопрос о возможности разрыва отношений с Россией
Тарасова ответила осудившей методы работы Тутберидзе с Валиевоей чемпионке ОИ
В США подтвердили решение ввести санкции против России
Начало повышения уровня моря связали с промышленной революцией
Китай придумал новый способ борьбы с голодом
Небензя назвал численность украинских военных на линии сопрокосновения
Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР
В ООН раскритиковали решение России направить военные силы на восток Украины
ООН назвала «единственный способ» устранить разногласия по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.