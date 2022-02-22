Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР

Москва приняла решение о признании независиости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за угрозы новой украинской военной авантюры. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза всемирной организации. Трансляция ведется на Youtube-канале ООН.

«Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР», — заявил российский дипломат.

По его словам, подобные действия Киева уже наблюдались в 2014-2015 годах. «Допустить этого мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России», — заключил постпред.

Срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) началось 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.