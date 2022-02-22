Глава МИД Германии высказалась о последствиях заморозки «Северного потока-2»

Заморозка российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) заставит Россию почувствовать последствия нарушения дипломатических обещаний, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает агентство «РИА Новости».

«Мы, совместно с нашими международными партнерами, подготовили пакет санкций. Он включает в себя индивидуальные, финансовые и экономические ограничения. Вдобавок к этому правительство ФРГ также заморозило сертификацию [газопровода] СП-2. Мы всегда говорили, что это также является частью мер», — высказалась глава МИД ФРГ.

Бербок добавила, что Россия должна почувствовать последствия нарушения дипломатических обещаний о возвращении за стол переговоров для решения украинского кризиса, поэтому правительство Германии приняло решение о применении санкций.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации «Северного потока-2» и скором введении первого пакета дополнительных санкций против России. По его словам, европейское сообщество не может принять действия Москвы в отношении Украины, поэтому ЕС вынужден реагировать.

Страны Евросоюза угрожают ввести более масштабные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. Новые антироссийские меры уже ввело руководство США.