Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме назвали ожидаемым указ Байдена о санкциях после признания ДНР и ЛНР

Депутат Белик заявил, что указ президента США Байдена о санкциях из-за ДНР и ЛНР ожидаем

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал вполне ожидаемым указ президента США Джо Байдена о санкциях после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его слова приводят «Известия».

В то же время депутат пояснил, что любые ограничения власти США пока озвучивают с осторожностью. «Сначала России угрожали "невиданными" и "беспрецедентными" санкциями, но вот уже почти сутки прошли после заседания Совбеза, а радикальных ограничений пока не озвучено», — заявил он.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Вчера
Ситуация в Донбассе резко обострилась. Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Ситуация в Донбассе резко обострилась.Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Вчера

По его мнению, на Западе осознают, что новые санкции ударят не только по российской экономике, но и негативно отразятся на Евросоюзе. При этом на США они почти не повлияют, а страны Европы рискуют расплатиться за планы американских коллег больше, подчеркнул Белик.

Накануне Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. «Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США (...) в так называемые (...) ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем», — уточняется в тексте.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Госдума одобрила соглашения с ДНР и ЛНР
В Италии высказались о признании ДНР и ЛНР
Следователи занялись побегом вора в законе Васи Бандита из-под домашнего ареста
Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине
Россиянка попала в больницу из-за бездействия коммунальщиков
Посла России вызовут в МИД Австрии
Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией
Эрдоган осудил признание ДНР и ЛНР
Зеленский выступил за полную остановку «Северного потока-2»
Зеленский назвал последствия признания ДНР и ЛНР для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.