В Госдуме назвали ожидаемым указ Байдена о санкциях после признания ДНР и ЛНР

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал вполне ожидаемым указ президента США Джо Байдена о санкциях после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его слова приводят «Известия».

В то же время депутат пояснил, что любые ограничения власти США пока озвучивают с осторожностью. «Сначала России угрожали "невиданными" и "беспрецедентными" санкциями, но вот уже почти сутки прошли после заседания Совбеза, а радикальных ограничений пока не озвучено», — заявил он.

По его мнению, на Западе осознают, что новые санкции ударят не только по российской экономике, но и негативно отразятся на Евросоюзе. При этом на США они почти не повлияют, а страны Европы рискуют расплатиться за планы американских коллег больше, подчеркнул Белик.

Накануне Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. «Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США (...) в так называемые (...) ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем», — уточняется в тексте.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.