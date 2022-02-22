Раскрыто число прибывших в Россию жителей Донбасса: почти 80 тысяч человек эвакуировались в Россию. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По данным собеседника, границу с Россией пересекли 79,2 тысячи жителей республик.

«В их числе почти 50 тысяч граждан Украины и около 30 тысяч граждан России», — уточнил источник.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников назвал число вышедших из Донбасса беженцев. Он сообщил, что к 9 утра 21 февраля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию прибыли 68,5 тысячи беженцев.