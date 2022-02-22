Стало известно об отмене встречи Путина с представителями немецкого бизнеса

Восточный комитет Германской экономики отменил встречу представителей немецкого бизнеса с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написали в Reuters.

В сообщении агентства говорится, что встреча была запланирована на март 2022 года. «Могу это подтвердить отчасти. Проблема в том, что, несмотря на сообщения СМИ, которые даже называли 3 марта, конкретной даты с нашей стороны не было. Все было лишь на стадии планирования, то есть, могу только сказать, что в марте такой встречи не будет», — заявил представитель комитета в разговоре с ТАСС.

Однако в комментарии агентству РИА Новости представитель комитета опроверг сообщения об отмене встречи. По его словам, подготовка к мероприятию продолжается.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. По его словам, Вашингтон не может обещать встречу в условиях, когда Москва, по мнению американских властей, готовится к военным действиям против Украины.