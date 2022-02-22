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В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о нежелании что-либо отдавать

Цеков заявил, что власти Украины продолжают относиться к Донбассу как к обычной территории

Фото: Reuters

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что власти Украины продолжают относиться к Донбассу как к обычной территории. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который сказал, что страна никому ничего не должна и никому ничего не отдаст. Его слова приводят «Известия».

Сенатор уточнил, что Киев не волнуют жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В первую очередь заявления украинского лидера адресованы националистическим группам и гражданам с крайними взглядами, чтобы угодить им, так как действующая власть, как и ее предшественники, не может сопротивляться им.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. «Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы ничего и никому не отдадим», — подчеркнул украинский лидер.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Юлия Ямпольская
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