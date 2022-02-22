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Иммунолог рассказал о последствиях заражения омикрон-штаммом

Врач Болибок сообщил, что омикрон вызывает серьезные изменения внутренней оболочки сосудов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях заболевания COVID-19 в легкой форме в беседе с радио Sputnik.

Врач сообщил, что большинство пациентов легко переносят коронавирусную инфекцию при заражении омикрон-штаммом, однако после заболевания этим вариантом тоже бывают осложнения.

По словам специалиста, как и любой другой штамм COVID-19, омикрон вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов.

Болибок подчеркнул, что после выздоровления от COVID-19, протекавшего в легкой форме, могут развиться «достаточно серьезные нарушения свертывающей системы крови».

В феврале руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко выделил ключевое отличие пандемии COVID-19 от других эпидемий. Он считает, что в нынешней ситуации одной вакцинации оказалось недостаточно.

Марина Совина
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