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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за ситуации на Украине

Посла России в Чехии вызвали в МИД республики для объяснения ситуации на востоке Украины
Александр Змеевский

Александр Змеевский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Дворжак заявил, что российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД республики для того, чтобы тот дал разъяснения по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол России в Чехии Александр Змеевский приглашен в первой половине дня в среду в МИД республики к заместителю министра, чтобы дать объяснения по нынешней ситуации на востоке Украины», — рассказал Дворжак.

Посольство России в Чехии пока не прокомментировало эту информацию.

Ранее стало известно, что Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Министерства иностранных дел.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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